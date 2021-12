Vitória faz hoje último treino do ano e volta ao batente dia 1º

Os jogadores do Vitória deram continuidade, na terça-feira, 29, ao agitado fim de ano rubro-negro. O dia foi de treino na Toca do Leão, o que só não vai se repetir nesta quinta, 31, ao longo dessa semana. O elenco vai ganhar uma folga e retoma os trabalhos já na sexta, primeiro dia de 2021.

>>Veja tabela de classificação e jogos da Série B

No penúltimo treino do ano, Rodrigo Chagas deu continuidade à preparação para enfrentar o Operário-PR, domingo, 3, no Barradão. Na terça, completou-se uma semana desde o último compromisso do time, a derrota por 3 a o para o CSA, que culminou na demissão de Mazola Júnior e a efetivação de Chagas como técnico.

A partir daí o novo treinador rubro-negro passou a preparar o elenco para a reta final da Série B. Além de ajustes dentro de campo, o período tem sido importante para recuperar jogadores que estavam entregues ao departamento médico.

Vico e Fernando Neto foram os primeiros. Os próximos devem ser os laterais Van e Léo Moraes. Na terça, eles seguiram apenas na parte interna da Toca e deram continuidade ao tratamento das lesões.

Quem esteve em campo participou de trabalhos de ataque contra defesa e um coletivo com os dez jogadores de linha mais voltados para questões táticas do time titular.

Classificação

O Vitória termina o ano em 15º lugar, com 36 pontos. Figueirense (16º) e Náutico (17º) somam 35 e estão na cola do Rubro-Negro.

O Timbu é a primeira equipe dentro da zona de rebaixamento e pode ultrapassar o Leão na próxima rodada. O clube não corria esse risco desde o começo de novembro.

adblock ativo