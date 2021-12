Vitória faz estreia em sua 'casa de veraneio' em 2014

Verão é a estação em que a família baiana abre sua casas de veraneio para se divertir no período mais quente do ano. Com o Vitória não será diferente. O Leão fará, nesta quarta-feira, 29, seu primeiro jogo do ano em Pituaçu, lar do time até junho deste ano. A primeira visita será o Sergipe, às 19 horas.

O propósito de ter uma casa de veraneio é exclusivamente para descanso e diversão. E, quando o Leão aluga o estádio Roberto Santos, a alegria é quase sempre certa. Na praça esportiva, o Rubro-Negro costuma pregar trotes nos visitantes. Desde que Pituaçu foi inaugurado, o Vitória fez 27 jogos e tem um aproveitamento de 67%, misturando as condições de visitante e mandante.



Ao todo, o time da Toca venceu 17 e perdeu apenas seis jogos no estádio municipal. Pela Copa do Nordeste, o Vitória fez um jogo em Pituaçu. O resultado foi um 5 a 1 diante do Bahia, em 2010. É justamente com o arquirrival que o Vitória mais se encontrou na praça.

Foram 13 Ba-Vis registrados no gramado de Pituaçu, com sete triunfos para o Leão e três para o lado do Tricolor. Porém, os números do estádio são melhores quando o Vitória é considerado o mandante do jogo.

Nas 11 partidas que o Rubro-Negro optou por sediar em Pituaçu, o aproveitamento é de 75%. São 11 triunfos e só dois tropeços, o último em 2011, em jogo que acabou em 2 a 0 para Portuguesa, pela Série B.

Para alguns atletas, sair do Barradão nunca é bom, mas Pituaçu tem suas vantagens. "O Barradão tem uma coisa que ninguém sabe explicar. O calor da torcida é imenso. Temos uma força que não sei de onde vem. Em Pituaçu é diferente, mas não tememos. O gramado do estádio é muito bom e favorece nosso toque de bola. Será uma boa casa temporária", disse o zagueiro Matheus Salustiano.

Tapete

Na última terça-feira, 28, o elenco fez um reconhecimento do gramado do Roberto Santos. Para o técnico Ney Franco, Pituaçu tem toda a capacidade de se tornar uma extensão do caldeirão do Barradão, mesmo sendo algo temporário. O comandante rubro-negro fez questão de frisar também o tapete perfeito da nova casa de veraneio.

"Primeiramente, é fundamental a presença do torcedor. A acústica de Pituaçu é legal, mas é preciso transformar isto num caldeirão. Tem outra particularidade que pesa. Nossa equipe é muito técnica e vamos jogar num gramado que é um dos melhores do Brasil. Acho que tem tudo para dar certo o Vitória aqui", disse.

No primeiro encontro na nova residência, Ney Franco não quer decepcionar a torcida . Para isto, resolveu devolver o homem de referência no ataque. Alan Pinheiro volta a ser o camisa 9 do Leão, enquanto Juan retorna ao posto de lateral-esquerdo. Assim, Tarracha será sacado.

Com o esquema mais ofensivo, Ney pode manter uma boa escrita do Vitória em Pituaçu. Nos 27 jogos, o Leão só não balançou a rede em quatro. "Passamos a ter um homem de referência na frente. No próximo sábado, possivelmente teremos a presença de Dinei novamente na frente. Vamos corresponder muito bem ofensivamente. Queremos vencer e convencer", completou Ney.

