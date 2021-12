Vitória faz estreia em casa e busca primeiro triunfo na Série B

O Vitória não está pronto, longe disso, mas vai entrar em campo neste sábado, 4, às 16h30, para enfrentar o Vila Nova-GO, pela segunda rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A estreia do time como mandante acontece em meio a reformulação não só do elenco, mas de toda a estrutura interna do Rubro-Negro.

A semana que antecedeu o jogo de logo mais começou com demissões de diretores e funcionários, e terminou com jogadores afastados e reforços anunciados por Paulo Carneiro.

O Vitória passa por uma fase de manutenção. Algo natural em um clube que trocou de presidente há menos de dez dias. O problema é que essa mudança aconteceu com a temporada em andamento, às vésperas do início da Série B.

Dos jogadores que deixaram de fazer parte do elenco, Edcarlos e Fabrício haviam sido titulares no último jogo do Leão. Seus substitutos para a partida deste sábado devem ser Everton Sena e Capa. Já a braçadeira de capitão, que antes pertencia à Edcarlos, agora deve ser vista no braço do também zagueiro Victor Ramos.

Caso Everton Sena seja mesmo a escolha de Tencati para o lugar de Edcarlos, será a estreia do defensor pelo Rubro-Negro. O zagueiro foi o último jogador contratado na gestão Ricardo David. Nesta sexta, 3, após o treino, ele comentou sobre o provável debute.

“Trabalhamos a semana bastante forte. A gente foi chamado bastante atenção por nosso treinador, posicionamento, a forma que tem que jogar, fomos muito elogiados pelo jeito que foram os treinamentos. Agora é focar na decisão”, disse o jogador.

Ao fim do treino desta sexta, o Vitória divulgou a lista com 20 nomes relacionados para a partida. Mais uma vez a principal novidade foi a presença de jogadores da divisão de base, casos do goleiro Lucas, e do lateral-esquerdo Elivelton. Autor do gol rubro-negro na estreia da Série B, Caíque Souza ganhou outra chance.

Um detalhe que chama atenção na lista é a ausência do goleiro João Gabriel. Ele foi titular nos três primeiros jogos de Tencati, fiquei no banco contra o Botafogo-SP, e dessa vez nem na lista apareceu. Ronaldo, por outro lado, voltou a ser relacionado, mas o goleiro titular será Caíque outra vez (confira o time completo na ficha ao lado).

Jejum

Mudança de gestão à parte, o Vitória já acumula treze partidas sem vencer em 2019. O último triunfo rubro-negro aconteceu dia seis de fevereiro, contra o Jequié, pela quarta rodada do Campeonato Baiano. Se tropeçar novamente neste sábado, o Leão vai completar três meses de jejum.

A Boa notícia para o torcedor é que o adversário também não vive um bom momento. O Vila Nova estreou com empate em casa e está há três jogos sem vencer na temporada.

O time goiano apresentou alguns reforços para a Série B. Um deles, que estreia neste sábado, é velho conhecido da torcida do Vitória: o lateral direito Jeferson, que até algumas semanas vestia vermelho e preto. Ele estava na Toca do Leão por empréstimo, e foi repassado ao Vila Nova.

