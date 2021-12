Vitória faz duelo de líderes no Brasileirão feminino

O time feminino do Vitória joga no Barradão, nesta quarta-feira, 23, às 15h, contra a equipe do Sport do Amazonas, primeira colocada no grupo 15 do Campeonato Brasileiro Feminino da Série A-2.

O duelo é considerado de líderes, porque as meninas do Vitória fazem boa campanha na competição e estão quinta colocação do Campeonato Brasileiro Feminino Série A-2, e precisam do apoio da torcida.

Os dois times são os líderes invictos do Grupo 15 do campeonato. Vitória e 3B Sport-AM têm dez pontos em quatro jogos. As Leoas têm a melhor defesa da competição (ainda não sofreram gols), enquanto o time amazonense possui o melhor ataque: treze gols anotados.

A zagueira e capitã do time, Isabela Melo, convocou a torcida. "Acho que vai ser um jogo muito bom. São equipes qualificadas e a gente espera colocar em campo tudo que a gente vem treinando. O apoio da nossa torcida será fundamental para nós nesse confronto", disse a atleta.

A torcida está convocada para apoiar as Leoas: o acesso para o torcedor Rubro-Negro curtir o jogo entre Vitória e 3B Sport-AM será gratuito.

Na mesma rodada, também às 15h, o Lusaca/Cajazeiras vai enfrentar o Esmac-PA, em Belém. O time baiano está em situação complicada no grupo 15, com 3 derrotas e apenas uma vitória em quatro jogos e precisa vencer para sair da vice-laterna.

adblock ativo