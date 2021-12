Vitória faz coletivo no Barradão visando o São Paulo

O Vitória fez na tarde desta quinta-feira, 22, um treino coletivo no Estádio Barradão em preparação para o duelo contra o São Paulo neste domingo, 25, às 16h, no Barradão, válido pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A.

No coletivo, o técnico Argel Fucks repetiu o time que enfrentou o Botafogo no domingo, 18. O treinador promoveu algumas mudanças durante o treino, testou Amaral, José Welison e Tiago Real.

Já o zagueiro Victor Ramos participou de uma atividade na academia e tratou a lesão no solado do pé.

O elenco volta a treinar nesta sexta-feira, 23, às 16h.

adblock ativo