Vitória faz coletivo na Toca, mas Burse esconde time

O elenco do Vitória realizou mais um treino na tarde desta sexta-feira, 3, na Toca do Leão, visando o confronto com o Cruzeiro. O jogo será realizado neste domingo, 5, às 16h, no Barradão, válido pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Sob o comando do técnico interino João Burse, os jogadores realizaram um treinamento coletivo, mas o comandante fez mistério e não revelou a escalação do time que vai a campo.

Pelo segundo dia consecutivo, Aderllan, Jeferson e Benítez treinaram normalmente e estão à disposição do treinador. O defensor e o lateral-direito devem voltar à equipe titular, enquanto que o argentino irá compor o banco de reservas. Apenas Ramon está fora, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

A atividade foi encerrada com um trabalho de bola parada. O grupo volta a treinar na manhã deste sábado, 4 , e, logo em seguida, concentra para o embate diante da Raposa.

adblock ativo