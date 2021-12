Vitória faz coletivo e está pronto para pegar o Goiás

A julgar pelos últimos treinamentos na Toca do Leão, a escalação do Vitória no jogo do próximo domingo, 7, contra o Goiás, pela sexta rodada da Série A do Campeonato Brasileirão, não terá surpresas.

Tudo porque, na tarde desta sexta-feira, 5, o técnico Caio Júnior comandou o segundo treino coletivo da semana e repetiu a formação daquele que deverá ser o time titular diante do Esmeraldino.

O comandanta do Leão testou time formado por Wilson; Nino Paraíba, Victor Ramos, Gabriel Paulista e Danilo Tarracha; Michel, Cáceres, Escudero e Renato Cajá; Maxi e Dinei.

O treinador rubro-negro ainda não pode contar com Deola, Mansur, Luís Alberto e Neto Coruja, todos em recuperação de lesões.

Em relação ao time que havia iniciado o duelo contra o Atlético-PR, no dia 9 de junho, em Feira de Santana, Caio Júnior ganhou os reforços do lateral-direito Nino Paraíba, do meia Renato Cajá e do atacante Dinei.

