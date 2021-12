Vitória faz amistoso contra Atlântico nesta quarta-feira

O torcedor rubro-negro mais ansioso terá nesta quarta-feira, 17, finalmente, o primeiro vislumbre do time para a temporada 2017. Serão nada menos que seis novidades em relação ao ano passado no time que enfrenta o Atlântico, equipe de Lauro de Freitas, em jogo-treino no Barradão a partir das 20h.

As caras novas começam pela defesa. Na zaga, os titulares serão Alan Costa e Fred, ambos contratados recentemente do Internacional e do Grêmio, respectivamente. Na lateral esquerda, outro reforço, o baiano Géferson, que também deixou o Colorado há pouco.

No meio-campo, a expectativa maior é pelas estreias de alguns dos principais reforços do Leão para a nova temporada: o volante Uillian Correia, ex-Santa Cruz, e os meias Pisculichi (ex-River Plate) e Gabriel Xavier (ex-Sport).

Ainda trabalhando a parte física em separado do restante do grupo, os principais reforços do Leão até o momento, os meias Dátolo (ex-Atlético-MG) e Cleiton Xavier (ex-Palmeiras), não têm participação garantida. Eles serão reavaliados hoje pela manhã pela comissão técnica.

O ataque, setor mais carente de reforços até o momento, terá uma dupla de velhos conhecidos da torcida: David e Kieza. O único contratado pelo time até aqui, o chileno Jean Paul Pineda, começará no banco e deve receber a oportunidade durante o amistoso.

Outro que deve estrear no decorrer da partida é o lateral direito Leandro Salino. O titular será Norberto, que renovou seu contrato com o Leão. O goleiro Caíque, na seleção sub-20, desfalcará o time.

Parceria

O Vitória confirmou nesta terça que lançou uma parceria com o Atlântico. Segundo a diretoria, o acordo visa fortalecer

a divisão de base do Leão e incentivar a troca de jogadores entre os clubes.

O fato de o mando de campo do Atlântico ser em Pituaçu, em Salvador, seria um benefício. “Vamos voltar a fazer a divisão de base forte, é bom para os dois times. O sub-18 vai ser formado pelo Atlântico e pode ser que nossos jogadores disputem o Baiano pelo Atlântico”, disse Sinval Vieira.

Vitória x Atlântico - Amistoso

Local: Estádio Manoel Barradas (Barradão)

Quando: Quarta-feira, 18, às 20h

Árbitro: Bruno Pereira Vasconcelos.

Assistentes: Erick Jorge de Araújo Silva e Marcos Vinícius Ferreira de Souza

Vitória - Fernando Miguel, Norberto, Alan Costa, Fred e Geferson; Willian Farias, Uillian Correia, Pisculichi e Gabriel Xavier; David e Kieza. Técnico: Argel Fucks.

Atlântico - Gutierre, Michel, Cássio, Luiz Fernando e Pedro; Diego, Ramon Barbosa, Rogério Rios e Miro; Hugo e Júnior. Técnico: Sérgio Odilon.

