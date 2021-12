Vitória fatura estadual de vôlei e handebol

A boa fase vivida pelo Vitória não se limita somente às quatro linhas do campo de futebol. Depois de encerrar o Campeonato Brasileiro na quinta posição, o time comemora também o título estadual de handebol masculino e e campeão da Copa Estado da Bahia de voleibol masculino e feminino.

A equipe de handebol do Vitória/Faculdade Social da Bahia derrotou a equipe do Feira Handebol Clube por 29 a 22 no domingo, 8, e levantou o caneco da competição. Antes disso, o time havia batido a equipe da Ufba por 40 a 22 na semifinal e chegou com moral para a disputa do título.

O vôlei rubro-negro, campeão nas categorias masculino e feminino, faturou a Copa nas finais disputadas no sábado, 7, e domingo, 8. Os atletas do Vitória/Faculdade Social da Bahia venceram o SESC e a Seleção de Campim Grosso por 2 sets a 0 e conquistaram o tricampeonato.

Já as garotas do Vitória/CVT, bateram o Jequié, Sesc e Asbac, todos por 2 sets a 0, nas partidas finais e levantaram o troféu. As equipes masculina e feminina do Leão também haviam conquistado o título do Campeonato Baiano 2013 no mês novembro.

