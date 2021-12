Vitória fará dois dos últimos três jogos no Barradão

O Vitória se prepara para enfrentar o Atlético-PR, no domingo, 6, às 16h (horário da Bahia), pela 34ª de 38 rodadas da Série A. Nesta sexta-feira, 4, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) adiantou a tabela detalhada das últimas três rodadas do Rubro-Negro. Dos últimos três jogos do time na competição, dois serão no Barradão.

Antes das três últimas rodadas, o time baiano enfrenta o Santos, pela 35ª, numa quinta-feira, 17 de novembro, às 18h30, na Vila Belmiro.

O Vitória inicia a reta final contra o Figueirense, pela 36ª rodada, no dia 20, 16h de Salvador, no Barradão. Já na 37ª, o time vai até Curitiba enfrentar o Coritiba numa segunda-feira, no Couto Pereira, às 19h (da Bahia) do dia 28.

Na última rodada, o Leão fecha o campeonato contra o Palmeiras, no dia 4 de dezembro, às 16h (da Bahia), no Barradão.

36ª Rodada

20/11 - Domingo

17h de Brasília (16h em Salvador)

Vitória x Figueirense

Estádio Manoel Barradas – Salvador

37ª Rodada

28/11 – Segunda

20h de Brasília (19h em Salvador)

Coritiba x Vitória

Estádio Couto Pereira – Curitiba

38ª Rodada

4/12 – Domingo

17h de Brasília (16h em Salvador)

Vitória x Palmeiras

Estádio Manoel Barradas - Salvador

