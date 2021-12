Vitória fará apenas um treino antes de pegar o Internacional

Com desfalques e sem a chegada dos aguardados e prometidos reforços, o técnico Vagner Mancini terá de escalar o Vitória que pega o Inter nesta quarta-feira, 30, às 19h30, no Barradão, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro.

Sem tempo para ajustes – o time folgou nesta segunda, 28, e só treina na tarde desta terça, 29 –, o Leão precisará do importante reforço do torcedor para superar seus limites e manter a boa sequência.

O time vem de três jogos sem derrota no Brasileirão e deu adeus à zona do rebaixamento. Ainda que o futebol vistoso esteja longe de ser visto, os resultados vem aparecendo na raça e no talento de Neilton.

Só nesta sequência positiva (duas vitórias e um empate), o camisa dez teve participação direta em quatro dos últimos seis gols do time – sendo três assistências e um gol. Números que o credenciam como artilheiro e líder em assistências.

Improvisações

O destaque individual é contrastante com o desempenho coletivo. A alta rotatividade do time e as diversas improvisações, frutos de um elenco limitado e que vem sofrendo importantes baixas por contusões, podem explicar a atual conjuntura.

A lateral-esquerda é o principal reflexo da carência do elenco. Com Bryan e Juninho lesionados e Pedro Botelho vetado por deficiência técnica, Mancini vem optando pela improvisação do lateral-direito Jeferson.

Publicamente, a diretoria rubro-negra assume que segue em busca de reforços, e a esperança é que cheguem na Toca o mais rápido possível.

“Houve retrocesso nas negociações, mas logo que chegarem vão ajudar bastante”, revelou Mancini após o empate contra o Botafogo.

Com 39 peças no elenco e diante da escassez do mercado nacional, o presidente Ricardo David tem recorrido ao futebol sul-americano. “Estamos buscando atletas. O critério é chegar jogando. Estamos vendo um atleta do Campeonato Argentino. Tem excelente desempenho”, prometeu David no dia 18, logo após a demissão do diretor de futebol Erasmo Damiani.

*Sob supervisão do editor interino Lucas Cunha

