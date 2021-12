Vitória falha no ataque e empata com o São Caetano

Em partida válida pela 14ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, na noite de terça-feira, 31, o Vitória foi melhor e manteve a mesma pegada defensiva, mas não foi eficiente no ataque e, mesmo com um jogador a mais na maior parte do segundo tempo, não evitou o empate sem gols com o São Caetano.

Sem criatividade, o Leão se manteve até o final incapaz de trespassar o sistema defensivo da equipe do interior paulista e, no último minuto do jogo, por pouco não foi castigado: a bola com que Pedro Carmona encobriu Deola tocou na trave e somente não terminou terminou nas redes rubro-negras porque, na sobra, Samuel Santos, livre, a cabeceou para fora.

Antes, no primeiro tempo, o time baiano havia dominado a partida nos primeiros 15 minutos, mas não caprichou nos lances de conclusão e acabou por se desorganizar ofensivamente. No segundo tempo, mesmo com a superioridade numérica provocada pela expulsão do zagueiro Wagner, o time de Paulo César Carpegiani seguiu incapaz de se articular no setor de ataque e chegou a jogar pior que o São Caetano.

O empate em São Caetano do Sul manteve o Vitória na segunda colocação do torneio, agora com 32 pontos ganhos, três a menos que o ainda líder Criciúma, que venceu o Guarani. O ponto conquistado fora de casa, no entanto, serviu para ampliar a invencibilidade rubro-negra para sete jogos e para manter a diferença para o São Caetano, primeiro time fora da zona de classificação, de seis pontos.

Sem o zagueiro Victor Ramos, que recebeu o terceiro cartão amarelo e cumprirá suspensão, o Leão volta a campo às 21h da próxima sexta-feira, 3, contra o Vitória, no Barradão; no sábado, 4, o São Caetano vai até Paranaguá para enfrentar o Atlético-PR, às 16h20.

Descompasso ofensivo - O Vitória começou o primeiro tempo em cima do São Caetano e dominou a partida até meados dos 20 minutos. Entretanto, em tendo se mantido com Leílson escondido pelo lado esquerdo e com Marquinhos incumbido de recuar para marcar pelo lado direito, estéril, passou a ser uma presa fácil e permitiu a inversão da posse de bola: o São Caetano, então, conquistou espaços e tentou sufocar o time visitante.

Contudo, o setor defensivo do Vitória teve uma atuação segura e deu conta de bloquear as limitadas investidas do Azulão. Aos cinco minutos, Uelliton tabelou com Neto Baiano e, de esquerda, rematou para fora. Três minutos depois, Nino Paraíba recebeu lançamento pela direita e cruzou rasteiro para Marquinhos completar, mas Gabriel se antecipou e cortou para escanteio. O São Caetano chegou aos dez minutos: Geovane pegou sobra na entrada da área e chutou com efeito; a bola passou sobre a meta de Deola.

Antes de apresentar o seu apagão ofensivo, o rubro-negro criou a melhor chance de gol aos 13 minutos, quando Neto Baiano rolou de calcanhar para Marquinhos, livre na grande área, bater cruzado e mandar a bola, sem força, passar apenas ao lado direito do gol de Luiz. Aos 27, Marquinhos recebeu passe na intermediária e bateu forte; para fora. Dois minutos depois, a melhor chance do Azulão saiu em cabeçada do lateral-esquerdo Diego: por cima.

Aos 41 minutos, Leandrão recebeu lançamento na grande área, dominou com estilo e emendou chute à meia altura; mandou para fora. Quatro minutos depois, o até então apagado Leílson arrancou em jogada individual e acabou derrubado na entrada da área. Na cobrança, Neto Baiano, que vestiu a camisa rubro-negra pela última vez, bateu colocado, no canto esquerdo de Luiz, mas o goleiro se esticou e fez uma bela defesa.

Vacilos e sorte no final - Assim como Sérgio Guedes, Carpegiani não mexeu na sua equipe. E o Vitória, embora bem compactado na defesa, continuou improdutivo no meio campo e dependente apenas dos lances de contra-ataque. Foi assim que, aos sete minutos, Marquinhos partiu em velocidade pela direita e lançou Leílson na entrada da área. O meia emendou um chute rasteiro de primeira, mas Luiz, com os pés, salvou o time da casa.

Pedro Ken foi lançado pelo lado esquerdo, aos 11 minutos, e rolou para trás, onde Uelliton apareceu e bateu de primeira; Luiz interviu mais uma vez.Aos 15 minutos, em mais um contra-ataque, Ken arrancou, passou por dois marcadores e acabou derrubado na entrada da área por Wagner, que recebeu o segundo cartão amarelo e acabou expulso. Mas a comissão técnica do Vitória somente despertou para a superioridade numérica aos 22 minutos: tentou ganhar o jogo com a entrada de Marcelo Nicácio em lugar de Michel.

Mudança que nada resolveu: o Leão seguiu inoperante. Quem chegou com perigo foi o Azulão, aos 31: Pedro Carmona chutou forte pelo lado esquerdo e a bola passou perto. A torcida do Vitória somente voltou a ensaiar um grito de gol aos 43, quando Marquinhos arriscou chute rasteiro da entrada da área e mandou muito perto do gol de Luiz.

Depois, o São Caetano teve duas chances claras de marcar, mas o Leão contou com a sorte e escapou do pior. Aos 44 minutos, Somália mandou de cabeça e a bola passou perto da trave de Deola, mas foi para fora. Dois minutos depois, Pedro Carmona apareceu livre pela esquerda e tocou por cima de Deola; a redonda tocou no travessão e sobrou para Samuel Santos, que cabeceou no susto, mandou a bola pela linha de fundo e alertou o rubro-negro sobre a necessidade de se ajustar taticamente para triunfar sem sustos contra o Bragantino.

adblock ativo