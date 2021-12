O Vitória começou o ano com o pé direito. Na primeira partida oficial da temporada,válida pelo Grupo E da Copa do Nordeste, o rubro-negro venceu o Seripe por 3 a 1 na noite desta quinta-feira, 26, no Barradão. O jovem David foi o destaque da partida com um gol e outra assistência.

Bruno Porciuncula Vitória estreia no Nordestão com triunfo sobre o Sergipe

Vitória agora se prepara para a estreia do Baianão domingo, 29, às 16h, contra o Juazeirense, no estádio Adauto Moraes. Pelo Nordestão, o próximo confronto será contra o Botafogo-PB, domingo, 5, no Almeidão, em João Pessoa.

Primeiro tempo movimentado

O Sergipe teve mais oportunidades no primeiro tempo. Mais entrosado, já que é praticamente o mesmo time do ano passado, a equipe visitante tinha Wallace e Hiago como os jogadores mais perigosos, que arriscavam chutes de longe. O rubro-negro começou com certa dificuldade, já que, em campo, tinha seis reforços.

Sem Marinho, Kieza estava atuando com mais liberdade e levava perigo pela esquerda. David, seu companheiro de ataque, chegou a desperdiçar duas oportunidades e errar em um contra-ataque, mas foi ele quem abriu o marcador. Aos 31, ele recebe passe pela esquerda e mandou um chute rasteiro, cruzado, para o fundo da rede do Sergipe.

A torcida do Vitória ainda comemorava o gol do garoto quando, dois minutos depois, o Sergipe empatou. Em bela jogada ensaiada, Davi Ceará cobrou falta rasteira nos pés de Wallace Pernambucano, que bateu fraco para o gol de Fernando Miguel. O goleiro do Vitória deu rebote e Hiago mandou para o gol.

O Vitória voltou a ficar na frente aos 41 minutos. Norberto cruzou na cabeça do estreante Gabriel Xavier, que ainda acertou o próprio joelho, mas a bola foi parar no fundo do gol. Kieza ainda teve a chance de ampliar aos 45 minutos em bela cabeçada no ângulo, mas Ferreira fez uma defesa milagrosa e impediu o tento.

Kieza marca

O início da segunda etapa foi marcado por um jogo truncado, com muitas faltas. Os treinadores aproveitaram para fazer substituções. Argel tirou Pisculichi e colocou Paulinho.

Mas quem marcou o terceiro gol do Vitória foi um velho conhecido da torcida: Kieza. David, o melhor do jogo, cruzou para Kieza receber sozinho. Ele teve tempo de escolher o canto e mandar para o gol, ampliando o marcador.

O tento fez o Sergipe tentar atacar e o rubro-negro passou a tocar mais a bola e tentar aproveitar os contra-ataques. Aos 30, David recebeu belo passe e cruzou rasteiro, mas Paulinho passou da bola e não conseguiu tocar.

David teve outra chance aos 36. Ferreira saiu mal do gol, a bola sobrou para o jovem atacante rubro-negro que mandou um chute forte e isolou a bola. O Sergipe, mesmo com o placar atrás, não desistiu e tentou buscar o gol, mas não teve capacidade de passar por Fernando Miguel.

Vitória 3 x 1 Sergipe - 1ª rodada do Grupo E da Copa do Nordeste

Local: Barradão, em Salvador

Quando: 26 de janeiro, ás 19h (da Bahia)

Árbitro: Charles Hebert Cavalcante Ferreira (AL)

Assistentes: Rondinelle dos Santos Tavares (AL) e Wagner Jose da Silva (AL)

Cartão amarelo: Willian Farias (Vitória).

Gols: David, Gabriel Xavier e Kieza (Vitória); Hiago (Sergipe)

Vitória - Fernando Miguel, Norberto (Leandro Salino), Fred, Alan Costa e Geferson; Willian Farias, Uillian Correia e Pisculichi (Paulinho); David, Kieza e Gabriel Xavier (Euller). Técnico: Argel Fucks.

Sergipe - Ferreira; Sorriso, Jonas, Jairo e Vicente; Gil Baiano, Ramalho, Wallace Pernambucano (Carlos Alexandre) e Davi Ceará (Fabiano); Lelê (Gabriel Cajano) e Hiagoe. Técnico: Betinho.

