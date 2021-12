Vitória estreia no Campeonato Baiano de Basquete neste sábado, 25

O Campeonato Baiano Masculino de Basquete começa neste sábado, 25, para o Vitória. A primeira partida do time será contra o NBJ (Novo Basquete Jardim), às 13h, no Ginásio da Adelba, em Patamares.

Nomes conhecidos dos torcedores rubro-negros estarão em quadra para iniciar a trajetória rumo ao título: Edu Mariano (ala), Victor Palma (ala/armador), Marcelo Roque (ala/pivô), Junior (ala/pivô) e Gabriel Assunção (ala/pivô), atletas que vestiram a camisa do Universo/Vitória, estarão, agora, na nova caminhada do Esporte Clube Vitória no basquete masculino. Gustavo Aurino, atual técnico da equipe, também fez parte da Comissão Técnica do antigo time.

O Vitória está na chave A com outros sete times da capital baiana. Além do NBJ, o Leão vai encarar Fênix/AAB, UFBA, FCM, ABASP, ABLF/Lauro de Freitas e Academia TBJ. Para chegar à próxima fase do estadual, o Vitória precisa terminar entre os quatro primeiros na tabela de classificação da "Chave Capital".

