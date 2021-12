Vitória estreia no Baiano contra o Botafogo-BA; veja jogos

Com o fim da primeira fase do campeonato baiano, foram definidos os cinco times classificados que se juntam ao Bahia, Vitória e Feirense (equipes que disputaram a Copa do Nordeste) na segunda fase da competição.

O Vitória ficou no grupo 3, ao lado de Vitória da Conquista, Bahia de Feira e Juazeirense. A estreia do Leão será neste sábado, 16, às 16 horas, contra o Botafogo, no Barradão.

O último jogo do Vitória nesta fase acontece no dia 28 de abril, no segundo Ba-Vi marcado para a Arena Fonte Nova, com público misto (50% para cada torcida).

Veja os jogos do Vitória na segunda fase do Baiano (datas e horários sujeitos a alteração pela Federação Baiana de Futebol):

IDA

Dia 16/03, sábado

Vitória x Botafogo, às 16h, Barradão - Salvador

Dia 24/03, domingo

Juazeiro x Vitória, às 16h, Adauto Morais - Juazeiro

Dia 31/03, domingo

Vitória x Feirense, às 16h, Barradão - Salvador

Dia 07/04, domingo

Bahia x Vitória, às 16h, Arena Fonte Nova - Salvador

VOLTA

Dia 14/04, domingo

Botafogo x Vitória, às 16h - local a definir

Dia 21/04, domingo

Vitória x Juazeiro, às 16h, Barradão - Salvador

Dia 24, quarta-feira

Feirense x Vitória, às 20h30, Alberto Oliveira - Feira de Santana

Dia 28/04, domingo

Vitória x Bahia, às 16h, Arena Fonte Nova - Salvador



adblock ativo