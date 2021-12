Vitória estreia na Série B contra Botafogo-SP

Na semana que ficou marcada por mudanças no comando do clube, o que o torcedor mais quer é ver isso refletido também dentro de campo. Todo o time e comissão técnica ainda são os mesmos montados por Ricardo David, mas vão jogar neste sábado, 27, contra o Botafogo-SP, sob a gestão de Paulo Carneiro, eleito presidente na última quarta, 24.

>>Acompanhe os lances de Botafogo-SP x Vitória

O embate marca a estreia do Rubro-Negro na Série B, e está marcado para às 11h, no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto. O Tricolor perdeu apenas duas partidas como mandante na temporada (Ferrorivária e Corinthians) e promete ser um adversário difícil para o Leão.

A boa notícia para Paulo Carneiro é que não vai ser preciso muito para melhorar o rendimento do time. Isso porque a fase do Vitória em 2019 é péssima. Já são doze jogos consecutivos sem vencer na temporada. O último triunfo foi no já distante dia seis de fevereiro, há mais de dois meses.

O torcedor mais exigente, e com melhor memória, também vai lembrar que a última vez que o Rubro-Negro venceu como visitante (situação do jogo de logo mais) foi há exatos três meses, dia 27 de janeiro, na quarta partida do time na temporada.

O que mudou?

Paulo Carneiro voltou à presidência há apenas três dias. Já fez algumas mudanças na diretoria do clube, mas ainda não interferiu no departamento de futebol. Antes de ser eleito, já havia projetado que, para a estreia, a única medida que poderia ser tomada era uma conversa para pedir uma nova atitude aos jogadores, e isso, de fato, foi feito no treino de quinta-feira.

No quesito campo e bola, a expectativa por mudanças está depositada nos quase 20 dias que o time teve para treinar desde que foi eliminado na Copa do Nordeste. Cláudio Tencati teve tempo de sobra para adaptar os reforços (Dudu Vieira, Capa e Everton Sena), e passar suas ideias para o elenco.

O tempo também foi usado para avaliar algumas peças da divisão de base, e dois nomes se destacaram no período. Os atacantes Caíque Souza e Ruan Levine impressionaram Tencati e foram relacionados para estreia. Há, inclusive, a chance de um deles começar no time titular, já que o treinador não vai poder contar com Ruy, lesionado. Esse será o único desfalque para a estreia.

Os últimos treinos durante a fase de preparação para a partida deste sábado aconteceram no turno da manhã, próximo ao horário da partida de logo mais. Apesar de ser novidade na Série B, o Rubro-Negro já entrou em campo às 11h em outras oportunidades pela Série A.

Reforços

Pelo segundo dia seguido, Paulo Carneiro usou as redes sociais para anunciar novidades no Vitória. Na sexta, 26, o presidente divulgou o nome de dois reforços para a sequência da temporada: o lateral-direito Van, e o volante Gabriel Bispo, ambos do Bahia de Feira. “Tempos mudaram. Vitória na frente”, disse o mandatário ao fim da publicação.

Esse ano Van foi eleito o melhor lateral-direito do Campeonato Baiano. Ele chega para disputar posição com Matheus Rocha. A outra opção para o setor é Welisson.

