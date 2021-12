Vitória estreia na Copa São Paulo contra Mogi-Mirim

Credenciado pelo título da Copa do Brasil sub-20, é impossível não ter o Vitória como um dos favoritos para conquistar o título da Copa São Paulo, certo? Não é bem assim. O Leão, que estreia na Copinha neste domingo, 6, às 15 horas (horário da Bahia), contra o Mogi Mirim, promete um bom papel na competição, mas falar de nova conquista é um assunto delicado. Não pela qualidade dos atletas, mas pela diferença das duas competições. A qualidade do gramado e o regulamento da competição são dois argumentos que podem atrapalhar os garotos rubro-negros no inédito caneco.

Para o técnico Carlos Amadeu, a técnica é a maior qualidade do grupo sub-20, o que fortalece a expectativa por um bom futebol. Porém, nos gramados irregulares do interior paulista, a raça vai sobrepor a qualidade tática do Vitória.

"É difícil prometer o título. Isso pelo próprio formato da Copa São Paulo. São 100 equipes divididas em 25 grupos de quatro clubes. Só avançam o primeiro de cada grupo e os sete melhores segundos colocados. Ou seja: um único deslize pode colocar tudo a perder. A nossa promessa é de um futebol de talento e bem jogado na Copinha. Não posso prometer título", disse Amadeu.

Elenco - Do grupo que foi campeão na Copa do Brasil, quatro atletas estão fora. O goleiro Gustavo e o lateral-esquerdo Mansur estão com a Seleção Brasileira que disputa o Sul-americano da categoria, na Argentina. Já o atacante Alan Pinheiro e o meia Arthur Maia já ultrapassaram a idade permitida e seguem no grupo profissional do clube. Entretanto, um retorno foi comemorado. Gabriel Soares, cortado da seleção, foi reincorporado ao grupo e dá mais qualidade ao setor de criação do time de Carlos Amadeu.

Para o duelo deste domingo, no Estádio Otacília Patrícia Arroyo, na cidade de Monte Azul Paulista, o Vitória deve começar o jogo com Ruan, Guilherme, Matheus, Josué e Júnior; Edson, Welison, Gabriel e Mauri; Agdon e Marcone. Na verdade, a única dúvida é o zagueiro Josué, que sentiu dores musculares no último treino e não está confirmado. Caso não atue, Vinícius ou Marcelo são as opções.

Mesmo visado pelos adversários, Carlos Amadeu garante que seu grupo está acostumado a jogar sob pressão. "As pessoas não estão acostumados a acompanhar a base rubro-negra durante o ano, mas entramos com muito força em qualquer competição. A pressão sempre existe, mas nossos atletas nunca se abalam com isso", completou.

