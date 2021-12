Vitória estreia na Copa do Brasil contra a Anapolina

Vivendo um momento conturbado fora de campo, o Vitória estreia nesta quarta-feira, 1º, às 19h30, na Copa do Brasil, em visita à Anapolina, em Anápolis, no interior de Goiás.

Para a partida, o time do Leão contará com uma ajuda extra, pois torcedores rubro-negros residentes no Distrito Federal estará nas arquibancadas do estádio Jonas Duarte.

Aproveitando-se da proximidade entre Brasília e Anápolis, 160 quilômetros, o grupo Vitória Candango fretou um ônibus e "promete fazer muito barulho, além de apoiar do início ao fim do jogo o time vermelho e preto".

"Vamos fazer uma festa grande e na paz. Esperamos que o triunfo contra o América-RN seja o início da virada no clube", afirmou Tiago Bittencourt, coorganizador da Torcida Vitória Candango.

De acordo com a Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios 2014 (PDAD), existem 1751 torcedores do Vitória no Distrito Federal. E hoje a Vitória Candango reúne cerca de 100 torcedores. Destes, pouco mais de 50 irão ao jogo.

"Não somos uma torcida organizada, inclusive não temos camisas, levaremos o bandeirão com o escudo que elegemos. No jogo, irão mulheres e homens, crianças, adultos e idosos. Entramos em contato com o 4º Batalhão de Polícia Militar de Anápolis para garantir a segurança. Nosso intuito é apoiar o Vitória em todas as situações", explicou Bittencourt.

Ele conta que, independentemente do resultado da eleição de ontem para presidente rubro-negro, o anseio do grupo é aproveitar a ocasião e visibilidade para exigir democracia no Leão. "Não é porque estamos morando longe de Salvador que estamos alheios à rotina do clube. Exibiremos uma faixa clamando pela democracia no clube: 'Diretas já!'", destacou.

Gramado ruim

Com passagens pelo Goiás em 2013, o atacante Neto Baiano conhece bem o palco da partida e sabe o quanto será importante contar com o apoio dos torcedores.

"É um estádio acanhado. A torcida fica muito próxima, e contar com esse apoio dos rubro-negros será muito bem vindo. Não importa de onde venham, seja de Brasília, Rio de Janeiro, Ceará... Estando presentes e nos apoiando, nos ajudam demais", avaliou o artilheiro do Vitória.

Ele ainda apontou outro adversário: o gramado. "É muito ruim, irregular. A bola quica demais. Vai ser um jogo difícil, na base do esforço e garra", previu Neto Baiano.

O estádio de 14 mil lugares só tem 9 mil liberados.

Caso o Vitória vença por dois ou mais gols de diferença, eliminará a partida de volta, marcada para o próximo dia 15, no Barradão.

adblock ativo