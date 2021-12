A estreia do Vitória na série A do campeonato brasileiro, após 2015 na Série B, não foi das melhores. O time foi goleado (4x1) pelo Santa Cruz, em Recife. A partida foi realizada nesse domingo, no Arruda, às 11h.

Teófilo Henrique Vitória estreia mal e é goleado pelo Santa Cruz

O jogo

O Vitória começou melhor o primeiro tempo, teve duas oportunidades para abrir o placar, mas não transformou o domínio em bola na rede. Logo aos seis minutos o time baiano teve a primeira chance, após cruzamento da direita, Kieza se antecipou a defesa do Santa Cruz e finalizou, mas a bola passou ao lado do gol de Tiago Cardoso.

O Santa Cruz, por sua vez, não bobeou, e levava perigo nos contra-ataques. Logo na primeira oportunidade, abriu o placar no Arruda.

O gol marcado por Grafite, aos 28 minutos, mudou a partida. Ele recebeu na área, passou pelos dois zagueiros do Vitóira e tocou na saída de Fernando Miguel.

O Tricolor pernambucano evoluiu, enquanto o Rubro-Negro baiano acusou o golpe e passou a errar mais. Com o cenário favorável, o Cobra Coral criou novas chances, uma delas convertida mais uma vez por Grafite, já no final do 1º tempo. Keno cruzou e Grafite, sozinho, cabeceou para o fundo da rede.

2º tempo igual

O Vitória voltou a campo com disposição de correr atrás do prejuízo. Com isso, o Santa Cruz marcou atrás do meio de campo e tentava puxar contragolpes.

Mesmo com a vontade o Rubro-Negro teve dificuldades para chegar ao ataque.

Willian Henrique que entrou no segundo tempo, deu trabalho a zaga do Santa nos primeiros 10 minutos e protagonizou lances de perigo, mas sempre pecando na finalização.

Logo aos três minutos o meia atacante fez jogada individual pela esquerda e cruzou na área para Kieza que não conseguiu concluir para o gol e reclamou de pênalti no lance, já que recebeu um tranco de Tiago Costa.

O Vitória só chegou ao gol aos 34 minutos. Alípio cobrou falta na barreira, Diego Renan chutou, mas Tiago Cardoso defendeu. No rebote, Kieza, de frente para o gol, estufou as redes. Mas o gol surtiu efeito contrário. Em vez do Vitória empatar, o Santa fez mais dois.

Keno fez jogada individual e cruzou para a área. Ramon escorregou e bola sobrou para Fernando Gabriel completar para o fundo das redes.

Na sequência José Welison derruba Keno na grande área, pênalti para o Santa Cruz. O próprio Keno cobrou e deu números finais a goleada 4 x 1.

Sequência

O Vitória enfrenta o Corinthias no próximo domingo , 22, em Salvador e o Santa Cruz vai para o Rio de Janeiro jogar contra o Fluminense.

