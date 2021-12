Vitória estreia em torneio nacional de futebol americano

O Vitória segue a ampliar a sua representação em esportes para além do futebol: às 15h deste sábado, 15, o rubro-negro se iniciará no Torneio Touchdown de Futebol Americano, competição de alcance nacional.

O jogo de estreia da equipe do Vitória/Al Saints de futebol americano será no Estádio Armando Oliveira, em Camaçari, contra o Vasco da Gama, equipe que ficou em segundo lugar na edição de 2012 do torneio.

O rubro-negro baiano é o único clube do Nordeste a participar da competição. Participam também o Botafogo Challengers, o Campo Grande Gravedoggers, o Flamengo FA, o Uberlândia Lobos, o Jaraguá Breakers, o Juventude Gladiators, o Porto Alegre Bulls, o Timbó Rex, o Vitoria Antares, o Botafogo FA, o Ipatinga Tigres e o Vila Velha Tritões.

Na sequência da primeira fase, o Vitória jogará contra o Santos, no dia 20 de julho, contra o Corinthians, em 21 de setembro, contra o Tubarões do Cerrado, em 5 de outubro, contra o Brasília V8, em 6 de julho, contra o Lusa Rhynos, em 31 de agosto), e contra o Minas Locomotivas, no dia 19 de outubro.

