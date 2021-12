Vitória estreia em 2021 em busca do ritmo que tinha na era interina de Rodrigo Chagas

Triunfos fora de casa, jogos vencidos em sequência, aproveitamento de 58% dos pontos disputados e segurança em relação à zona de rebaixamento. Foi com esse cenário que Rodrigo Chagas deixou o comando interino do Vitória para ser substituído por Mazola Júnior. Agora efetivado no cargo, após a demissão relâmpago do treinador que sucedeu sua ‘era interina’, ele encontra o time em outra situação e tem a missão de recolocar o Rubro-Negro nas antigas condições.

O primeiro desafio será neste domingo, 3, às 18h15, quando o Leão recebe o Operário-PR no Barradão, pela 32ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida marca também o início de 2021 para o Vitória. Esses primeiros meses, que complementam a temporada iniciada em 2020, vão ser decisivos para um possível feliz ano novo na Toca.

Apesar do calendário estar em uma nova página, os times de futebol seguem presos a 2020. No Rubro-Negro, por exemplo, vai ser preciso, primeiro, definir a continuidade ou não na Série B do . Em caso de rebaixamento, 2021 já vai começar infeliz.

E a aposta em Rodrigo Chagas acontece justamente para impedir esse cenário trágico. Sob o comando do ex-lateral direito, presente nas duas melhoras campanhas da história do clube no Brasileirão (2º lugar em 1993 e 3º em 99), o Vitória viveu um de seus melhores momentos na Série B. Durante a semana, ele falou sobre o que vai ser preciso fazer para devolver ao time dias de paz.

“Primeiro, temos que reconquistar a confiança. Tivemos uma semana muito boa de trabalho, passamos para os atletas que é um jogo importante para nós. Uma final de Copa do Mundo. Para que a gente reconquiste a confiança, precisamos de um resultado positivo”, disse Rodrigo.

Efetivado no cargo há 11 dias, dessa vez o treinador teve algo que faltou na passagem como interino: tempo para treinar. Antes da partida deste domingo, contra o Operário, foram sete sessões de treinamentos com o grupo.

“Deu para trabalhar as ideias de jogo. Ajustar as linhas de quatro jogadores, o comportamento com a bola, o comportamento sem a bola. Os esquemas que vamos adotar dentro da partida. Tudo isso foi bem absorvido pelos atletas. Agora é esperar para colocar em prática na partida”, projetou o técnico.

Quem joga

Nos quatro jogos que fez como interino, Rodrigo Chagas utilizou 16 jogadores diferentes no time titular do Vitória. Ataque e meio-campo são os setores já definidos. Vico e Léo Ceará vão ser os jogadores acionados por Thiago Lopes lá na frente, como aconteceu em três das quatro partidas anteriores em que o clube foi comandado por Chagas.

Thiago Lopes deve receber suporte de Lucas Cândido, Matheus Frizzo e Guilherme Rend. Recuperado de lesão, Fernando Neto corre por fora na briga por uma vaga. Situação parecida acontece na zaga, setor no qual Maurício Ramos, Wallace Reis e João Victor disputam duas posições. A tendência é que os veteranos Maurício e Wallace sejam os titulares.

A dúvida mais forte fica na lateral direita, onde a definição depende do departamento médico. Quem apresentar melhor condicionamento entre Van e Léo Morais deve sair jogando. Caso nenhum dos dois se recupere de lesão, Jonathan Bocão é alternativa. No gol, César segue no lugar do titular Ronaldo, contundido.

“Temos as baixas desses jogadores, são peças importantes para o grupo, mas temos todos os outros à disposição e o grupo está bem focado naquilo que é mais importante para a partida, que é reconquistar a confiança através de uma vitória”, afirmou Rodrigo.

adblock ativo