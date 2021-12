Vitória estreia contra Santa Cruz na Série A

Em seu retorno à Primeira Divisão do Campeonato Brasileiro após um ano ausente, o Vitória vai estrear diante de um rival nordestino. Previsto para o dia 14 ou 15 de maio, o jogo será contra o Santa Cruz, em Recife.

Na tabela básica da Série A, divulgada nesta quinta-feira, 10, pela CBF, o Leão conheceu a ordem de seus adversários na competição (confira ao lado todas as partidas do time no primeiro turno). Logo após o duelo com o Santa, o Rubro-Negro vai encarar o atual campeão, Corinthians, em casa. Depois, visita outro recém-promovido, o América-MG.

Chama atenção a sequência que vem logo depois do embate com o Coelho. O Vitória vai enfileirar jogos com cinco grandes: Atlético-MG (casa), Flamengo (fora), Inter (casa), Botafogo (fora) e São Paulo (fora). Bom teste para verificar quais serão os reais objetivos do clube no campeonato.

Os primeiros grandes clássicos estaduais ocorrem logo na quarta rodada, com os confrontos Fluminense x Botafogo e São Paulo x Palmeiras.

Sem parada

Mesmo com os Jogos Olímpicos acontecendo no Rio de Janeiro de 5 a 21 de agosto, o Brasileirão não vai parar no período. A ideia é aproveitar o impulso turístico do evento para atrair maiores públicos. Não vai ter parada também durante a Copa América Centenário, que será realizada nos EUA de 3 a 26 de junho.

Em compensação, a tabela foi definida de forma que os times que tenham jogadores convocados para a Seleção Brasileira não sejam tão prejudicados. Não vai haver rodada nas quartas-feiras anteriores e nos finais de semana entre os jogos das Eliminatórias para a Copa de 2018.

