Vitória estreia contra o Botafogo no Brasileirão Sub-20

O Vitória estreia no Campeonato Brasileiro Sub-20 às 15h desta quarta-feira, 18, contra o Botafogo, no Estádio Caio Martins, em Niterói (RJ).

A equipe rubro-negra já finalizou a preparação para o jogo e segue para o Rio de Janeiro no início da noite desta terça, 17.

O técnico Hamilton Mendes relacionou 18 jogadores para o duelo contra os cariocas. Ele não poderá contar com Nickson e Léo Xavier, que estão com a Seleção Brasileira Sub-20 disputando a Suwon Cup, na Coreia do Sul.

Logo, o provável time que vai a campo tem Ronaldo; Álef, Matheus Souza, Bruno e Padilha; Hebert, Ronald e Robert; Yan, Morbeck e Eron.

Além do Botafogo, o Vitória encara na primeira fase Atlético-PR (no Barradão, dia 24 de maio, às 17h), Figueirense (no Orlando Scarpelli, dia 8 de junho, às 17h) e o Corinthians (no Barradão, dia 14 de junho, às 17h).

