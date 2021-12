Vitória estreia contra Jacuipense no Baianão neste sábado

O Vitória entra em campo, às 16h, no Barradão, contra a Jacuuipense, com a missão de prevenir um jejum de três anos sem conquistar um Campeonato Baiano, algo que não acontece desde 1988. Para piorar, esse foi justamente o ano em que o Bahia conquistou o tricampeonato do estadual - feito que o rival quer repetir em 2016.

Pesa, também, que o Baiano é a única competição do Rubro-Negro no primeiro semestre, já que ficou de fora da Copa do Nordeste neste ano. Por isso, o discurso na Toca do Leão é unificado desde a diretoria até o elenco: vencer o Estadual é obrigação.

Para o presidente Raimundo Viana, vencer o Baiano é mostrar que o Leão quer começar o ano de forma competitiva. "Precisamos recolocar o Vitória no protagonismo do futebol estadual. Esse é o nosso primeiro compromisso. Depois, queremos atuar também como protagonistas na Copa do Brasil e disputar vaga na Libertadores, na Série A. Não queremos brigar pelos últimos lugares", garantiu o cartola.

Agora é 'valendo'

De fato, a Jacuipense será o primeiro grande adversário do elenco do Vitória - que o próprio técnico Vagner Mancini admitiu ainda estar em formação. O amistoso contra o time chinês Tianjin Quanjian, realizado na última terça-feira, não exigiu muito dos atletas rubro-negros.

Esse também deve ser o primeiro teste para o esquema tático 4-2-4 montado por Mancini, que entrou em ação no jogo de terça. Mesmo com a regularização de todos os reforços - o atacante Marinho, os meias Tiago Real, Willian Farias, Alípio e Leandro Domingues, e o lateral-direito Maicon Silva - e dos jogadores que ainda precisavam de renovação, como Guilherme Mattis e Arthur Maia, o treinador não deve mexer no "ataque móvel" que utilizou nos treinos.

Com a chegada definitiva de Marinho ao elenco, a diferença deve ficar na escolha dos atletas do setor ofensivo. Gabriel deve ceder a vaga ao novo contratado, e provavelmente entrar durante a partida.

Antes do jogo, a diretoria do Vitória preparou algumas ações, como a apresentação do elenco do time de futebol americano, uma nova exibição do projeto da Arena Barradão e do clipe de apresentação do novo site do Vitória, que ainda será lançado. Detalhes técnicos e econômicos da Arena serão revelados após o jogo.

Jacuipense desfalcada

Para o reencontro com o Vitória pelo Baianão, a Jacuipense vem com um desfalque no ataque. Contratado para o setor, Richard Falcão não foi regularizado a tempo e vai ficar de fora nesta primeira partida. O atleta, de 28 anos, foi formado na base do Botafogo (RJ) e aqui na Bahia já passou por Galícia e Jacobina.

O elenco do Leão do Sisal chegou em Salvador na noite desta sexta-feira, 29. O meia Elenilson, possível reforço da Jacuipense, não conseguiu a liberação de seu clube português e não deve disputar o Baianão.

