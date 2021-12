Vitória estreia com triunfo na Superliga de Vôlei Masculino

O Leão começou bem a fase classificatória para a fase final da Série B da Superliga de Voleibol Masculino: a equipe derrotou o Pajuçara, de Alagoas, por 3 sets a 0, em partida disputada na cidade de Maceió na noite de quarta-feira, 24.

O rubro-negro dominou a partida e venceu com parciais de 25-22, 25-21 e 25-19.

O time encara ainda o CRB (AL) e o Clube Atlético do Maranhão para se manter vivo no torneio e buscar a vaga na elite do vôlei nacional. Nesta fase somente o primeiro do grupo se classifica.

A fase classificatória é disputada por região. No grupo do Vitória (o Grupo 2), estão equipes do Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia.

A Liga Nacional reúne times das 27 confederações estaduais e é classificatório para a fase final da Superliga masculina da Série B. Seis times se classificam para a fase final do torneio, que será realizada entre os dias 21 e 31 de agosto.

adblock ativo