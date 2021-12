Vitória estreia com triunfo na Copa São Paulo

Com gols de Wellington, de pênalti, aos 15 minutos do 1º tempo, e de Guilherme aos 25 da etapa final, o Vitória levou a melhor sobre o Juventus neste domingo, 5, na estreia dos times na Copa São Paulo de Futebol Júnior.

O resultado deixou o Vitória em segundo lugar no grupo Y com 3 pontos, atrás do Flamengo-SP que venceu o Imaginte-TO por 9 a 0. O time de tocantins será o próximo adversário do rubro-negro baiano na quarta-feira, 8, às 15h (horário de Salvador).

O Vitória jogou com Luan, Álef, Josué, Vinícius e Allan Patrick; Darlan, José Welison, Guilherme e Wellington; Borges e Léo.

