Vitória estreia com triunfo na Copa do Brasil Sub-17

Em busca de mais uma boa temporada com as divisões de base, o Vitória estreou com o pé direito na Copa do Brasil Sub-17, neste domingo, 9.

O rubro-negro bateu o Icasa por 1 a 0, em Juazeiro do Norte, no interior do Ceará, e garantiu vantagem para o jogo de volta, que será realizado nesta quarta-feira, 12, às 15h30, em local que ainda será definido pela CBF. O único tento da partida foi marcado por Juninho, aos 10 minutos da segunda etapa.

A partida marcou a estreia do técnico João Burse no comando da equipe. Com bom trabalho nas divisões de base, ele tem no currículo a conquista do Campeonato Paulista Sub-20 em 2013, comandando o Mogi Mirim.

