Vitória estreia com empate na Copa do Brasil Sub-20

Atual campeão da Copa do Brasil Sub-20, o Vitória foi até Belém do Pará enfrentar o Remo no estádio do Mangueirão, na quarta-feira, 4, pela estreia do torneio, e conseguiu uma pequena vantagem para a partida de volta.

Jogando com um homem a menos desde os 16 minutos de jogo - Josué foi expulso após carrinho no atacante Jayme -, o Leão arrancou um empate por 1 a 1. E, caso não leve gols no segundo jogo, garante vaga na próxima fase.

Os gols da partida foram marcados por Marcone, para o Vitória, e Jayme, que igualou para o Remo.

Como o regulamento é o mesmo utilizado na categoria profissional, gols marcados na casa do adversário contam como critério de desempate. Caso o placar se repita, a vaga será definida nos pênaltis.

O próximo duelo entre as equipes está marcado para 17 de setembro, às 20h30, no estádio Manoel Barradas (Barradão).

