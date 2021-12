Vitória estende o contrato de Bocão, Gerson Magrão e Júnior Viçosa

A pandemia do coronavírus gerou alguns conflitos com relação ao calendário das competições e os Brasileirões Séries A e B só terminarão no início de 2021. Por isso, alguns atletas que possuem vínculos de empréstimos com os clubes precisam estar estendendo a duração do contrato.

Com os seus respectivos vínculos previstos para terminarem no final desta temporada, o Vitória prorrogou nesta terça-feira, 6, a duração dos contratos do lateral-direito Jonathan Bocão, o meia Gerson Magrão e o atacante Júnior Viçosa.

Por coincidência, nenhum dos três atletas vive boa fase com a torcida rubro-negra. Dentre estes, o que tem atuado com maior regularidade é o defensor, com 18 jogos na temporada. No entanto, ainda sob fortes criticas.

Ao longo dos próximos dias, mais jogadores do plantel rubro-negro devem ter seus vínculos estendidos.

