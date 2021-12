Vitória está recheado de pratas da casa para o clássico

O técnico Ney Franco não nega seu perfil de revelar atletas da base. Para o duelo contra o Bahia, neste domingo, 23, em Pituaçu, quatro atletas saíram recentemente da base: Matheus Salustiano, Euller, José Wellison e Mauri.



Na sexta-feira, 21, o treinador fez um coletivo e não escondeu a escalação rubro-negra para o clássico. Para ele, o Leão vai manter o mesmo foco ofensivo. "Não vamos abrir mão da parte do ataque e vamos tentar o equilíbrio com ataque e defesa. Os meias vão ajudar o ataque no que for necessário", disse.



O Vitória entra em campo com Wilson; Ayrton, Rodrigo Defendi, Matheus Salustiano e Euller; Cáceres, José Wellison, Mauri e Juan Marquinhos e Dinei. Destaque para o retorno de Marcelo, que fica no banco após dois meses machucado.



Arbitragem



A Federação Bahiana de Futebol divulgou ontem o trio de arbitragem para o duelo entre Vitória e Bahia, em Pituaçu. Os árbitro baiano Arilson Bispo da Anunciação comandará a festa do clássico. Os auxiliares serão José Raimundo Dias da Hora e Luiz Carlos Silva Teixeira.

adblock ativo