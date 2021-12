Vitória está próximo de acerto com lateral-esquerdo Rafael Carioca

O Vitória está próximo de anunciar o seu primeiro reforço para a temporada 2020. O lateral-esquerdo Rafael Carioca, que disputou a Série B deste ano pelo campeão Bragantino negocia com o Rubro-Negro. A informação foi divulgada inicialmente pelo site Galáticos e confirmada pelo Portal A TARDE.

Segundo a empresa que agencia a carreira do jogador, o acordo entre clube e o lateral está próximo de ser concretizado, restando apenas a resolução de alguns detalhes para oficialização do negócio.

Rafael Carioca é natural do Rio de Janeiro e tem passagens por Vila Nova, Internacional, Caxias, Paraná e CRB. Neste ano ele disputou 27 partidas pela Bragantino, mas terminou o ano na reserva e não teve seu contrato renovado.

Assinando com o Vitória, o jogador terá a concorrência de Thiago Carleto, destaque do Leão na reta final da Série B e que teve seu contrato renovado com o clube baiano até o final de 2021.

