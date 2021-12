Vitória está próximo de acertar contratação de Rhayner

O atacante Rhayner está próximo de assinar com o Leão. O jogador se reuniu com a diretoria do Vitória nesta segunda-feira, 2, para acertar os últimos detalhes da contratação. Ele deve ser anunciado oficialmente ainda nesta semana como o mais novo reforço do clube.

O técnico do Vitória, Ricardo Drubscky, havia antecipado a chegada do jogador durante a entrevista coletiva realizada após o jogo que terminou em empate sem gols entre Vitória e Bahia de Feira, domingo, 1º, no Barradão.

"Seja bem-vindo, Rhayner. Que venha e nos ajude. Espero que o Vitória possa te ajudar. Vai ser mais um jogador, que dando tudo certo, vai somar com esse grupo e vai ser um ponto interessante para nos ajudar", disse o treinador.

Rhayner está sem clube desde setembro do ano passado, quando foi dispensado do Bahia, após um desentendimento com Rodrigo Pastana, diretor de futebol tricolor na época.

