Vitória está perto de fechar com atacante ex-Guarani

Ainda em busca de reforços para a disputa da Série B do Brasileirão, o Vitória pode estar perto de fechar com um novo camisa 9. A bola da vez é o atacante Anselmo Ramon, ex-Guarani.

De acordo com a Rádio Sociedade, o atleta, que rescindiu contrato com o Bugre na quarta-feira, 8, esteve na Toca do Leão na manhã desta quinta, 9, para realizar exames e assinar com o Leão.

Anselmo Ramon já esta no Barradão para exames médicos. Sendo aprovado, assinará contrato com o Vitória. — wilton matos (@matoswilton) 9 de maio de 2019

O desligamento do Guarani foi informado por meio de nota. "O Guarani Futebol Clube e Anselmo Ramon chegaram a um acordo após uma solicitação pessoal do jogador. Anselmo Ramon foi liberado antes do término do contrato mediante uma compensação financeira. O clube agradece ao jogador e deseja sorte em sua carreira".

Baiano de Dias d'Ávila, Anselmo Ramon começou sua carreira nas divisões de base do Bahia, em 2005, e ganhou destaque pelo Tricolor após a Copa São Paulo de Juniores em 2007. No entanto, foi pelo Cruzeiro que o atacante viveu seu melhor momento como profissional, participando do elenco campeão Brasileiro de 2013. Pela Raposa, o camisa 9 disputou 83 partidas e marcou 25 gols.

No Bugre desde abril do ano passado, o atleta disputou apenas 13 partidas, balançando as redes em duas oportunidades. Nesta temporada, ele entrou em campo seis vezes e passou em bando em todas.

