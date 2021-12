Vitória está perto de contratar outro atacante

Depois de Neto Baiano, do diretor de futebol Anderson Barros e do técnico Ricardo Drubscky, a diretoria do Vitória deve confirmar também a contratação do atacante Rogério, de 23 anos, que disputou o Brasileirão pelo Botafogo.

"Ainda tem muita coisa para acontecer nesse sentido. Só vou falar para vocês [da imprensa], quando tivermos algo concreto", despistou Anderson Barros.

Rogério pertence ao Náutico e, no alvinegro carioca, fez 20 jogos e marcou dois gols, ambos na Série A. Um, inclusive, foi assinalado diante do Vitória, na 26ª rodada, quando o rubro-negro venceu por 2 a 1, no Barradão.

