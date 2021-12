Vitória está perto de contratar Cleiton Xavier

Vitória está perto de contratar o meia Cleiton Xavier, do Palmeiras. Pelo menos foi o que disse Sinval Vieira, diretor de futebol do Rubro-Negro, em entrevista à Rádio Metrópole nesta sexta-feira, 6.

Segundo o dirigente, já está tudo acertado com o Palmeiras e com o jogador. Faltam apenas detalhes para finalizar com o agente do atleta. "Estamos esperando o jogador, que deve chegar de hoje [sexta] e amanhã [sábado]. Com o Palmeiras acertado, com o jogador acertado. Faltam alguns detalhes com seu agente que faltam a gente finalizar", disse.

adblock ativo