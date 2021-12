Depois de encaminhar a negociação do lateral Ayrton, o Vitória está perto de anunciar mais um reforço para o sistema defensivo. O zagueiro Thiago Carvalho, que pertence ao Cruzeiro, já realizou exames médicos em Salvador e deve ser apresentado nesta sexta-feira, 15, caso seja aprovado.

O defensor chega para suprir a lacuna deixada após a venda de Gabriel Paulista para o Villareal, da Espanha. O acordo é válido por empréstimo até o final da temporada.

Thiago tem contrato com o time Celeste até 2016, mas não vinha sendo relacionado pelo técnico Marcelo Oliveira, principalmente pela boa fase dos titulares Dedé e Bruno Rodrigo, além do reserva imediato, Paulão, e foi liberado para negociar com o rubro-negro.

No mês de julho o atleta seria emprestado à Ponte Preta, mas a Macaca decidiu cancelar as negociações depois que os exames médicos apontaram um desequilíbrio muscular.

Desde então ele vem treinando separado do elenco aguardando propostas de outro clube.

adblock ativo