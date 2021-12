Vitória está na final do Brasileirão Sub-20

A rivalidade foi deixada de lado nesta quinta-feira, 20, na 6ª e última rodada do Grupo F da primeira edição do Campeonato Brasileiro Sub-20 da CBF. O Bahia, que já não tinha chance de conseguir a única vaga à decisão, derrotou o então líder Cruzeiro por 3 a 2 no Estádio de Pituaçu e, dessa forma, deu condições para o Vitória, a cerca de 5 km dali, no Barradão, se classificar com um triunfo de 3 a 0 sobre a Ponte Preta.

O Leão disputará o título com o Fluminense. Quinta-feira, no Rio de Janeiro. Dia 2 de setembro, no Barradão. O rubro-negro acabou avançando por ter marcado um gol a mais do que a Raposa nesta segunda fase da competição: 9 contra 8. Ambos os times terminaram com 10 pontos e saldo de três gols.

Precisando vencer e igualar os quatro gols de saldo do clube mineiro, o Vitória partiu para cima da Macaca. Mesmo criando boas chances, foi apenas aos 10 minutos do segundo tempo que abriu o placar, com o meia Nickson. Três minutos depois, o atacante Rafaelson aumentou a diferença. Aos 25, Nickson, filho do ex-meio-campista rubro-negro Jackson, marcou de novo e fechou a contagem.

Restava torcer pela confirmação da derrota cruzeirense diante do arquirrival do Leão. Alexandro, Jacó e Gabriel Ramos fizeram os gols tricolores no triunfo de 3 a 2. O Bahia, que teve a melhor campanha da fase inicial, acabou na terceira posição do grupo, com um ponto a menos do que Cruzeiro e Vitória.

Parada dura

O Fluminense possui a melhor campanha da competição e o artilheiro, Matheus Pato, autor de seis gols - um a mais do que Nickson. O clube baiano já conquistou outro torneio nacional, a Copa do Brasil, nas categorias sub-20, em 2012, e sub-17, neste ano.

Jogadores comemoram classificação para a final do Brasileirão sub-20 (Foto - Divulgação | E.C. Vitória)

adblock ativo