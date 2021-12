Vitória está indefinido para o clássico de domingo

Faltam poucos dias para o primeiro Ba-Vi decisivo do Campeonato Baiano e Vágner Mancini ainda não sabe o time que irá colocar em campo neste domingo, às 16h da tarde, no Barradão. De positivo, ele conta com os retornos de Diego Renan, Kieza e Amaral, que não atuaram no triunfo de 3 a 1 sobre o Náutico-RR, pela Copa do Brasil. Só que nesta partida, o treinador rubro-negro ganhou dois problemas de contusão: o goleiro Fernando Miguel, que sentiu a panturrilha ainda no aquecimento, e o atacante Dagoberto, com um desconforto na coxa, provocando sua substituição no intervalo do jogo.

Para o gol, a solução é rápida e eficiente: o jovem Caíque, que foi o titular no único Ba-Vi deste ano, com triunfo do Leão, por 2 a 0. "A motivação agora com a torcida a favor é ainda maior. Se for jogar vou procurar mostrar a mesma tranquilidade do primeiro jogo com o Bahia", falou Caíque.

No lugar de Dagoberto, as opções de Mancini são Vander, um dos goleadores do jogo com o Bahia pela primeira fase do Baiano, ou Alípio, que marcou quarta-feira diante do Náutico. "[Vander] tem que abrir o olho sim. Não só pelo declínio. Acho que nos últimos jogos teve uma queda. Não vou nem usar a palavra declínio, que é forte. Mesmo aqueles que normalmente entram no jogo têm que ficar atentos. Hoje eu tenho 18 jogadores que podem entrar. E num jogo como esse a surpresa faz parte da escalação. Já falei para eles que estejam atentos a isso. Quando eu não dou o time alguma coisa tem. Nós vamos ter alguns vídeos a serem analisados e talvez aí haja uma surpresa", afirmou Mancini.

Nesta quinta-feira, 28, Fernando Miguel e Dagoberto fizeram exames de imagem. Nesta sexta, 29, será conhecido o resultado e, provavelmente, a definição se eles jogam ou não.

