Vitória está definido para jogo contra o Flu de Feira

Pensando no BA-VI do próximo fim de semana, o técnico do Vitória, Argel Fucks, optou por utilizar o time reserva no jogo desta quarta-feira, 5, contra o Fluminense de Feira, às 20h30, no Barradão, válido pela 11ª rodada do Campeonato Baiano.

No treino desta terça, 4, o treinador ensaiou a equipe com: Caíque; Salino, Vinicius, Fred e Euller; Bruno Ramires, Uillian Correia e Jhemerson; Pineda, André Lima e Paulinho.

A novidade é o retorno de Leandro Salino, mantendo assim o revezamento com Norberto, já que o titular Patric não joga. No meio, parece que o prata da casa Jhemerson venceu a concorrência com o colombiano Cárdenas.

Para o duelo desta quarta, Argel relacionou 21 jogadores (confira abaixo). Ainda se recuperando de lesão, Pisculichi e Dátolo, que treinam em separado dos demais jogadores, seguem fora do time.

Confira a relação dos convocados:

Goleiros: Wallace, Ronaldo e Caique;

Laterais: Euller, Geferson, Salino e Noberto;

Zagueiros: Bruno, Renê, Fred e Vinicius;

Volantes: Bruno Ramires, Uillian Correia e José Welison;

Meias: Cárdenas e Jhemerson;

Atacantes: David, Pineda, Paulinho, André Lima e Rafaelson.

