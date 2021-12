Vitória está definido para enfrentar o Ceará

O técnico Vagner Mancini comandou, na manhã desta sexta-feira, 7, o último treino antes da partida contra o Ceará no sábado, 8, às 16h30, na Arena Castelão, em Fortaleza, pela 17ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Após a atividade, o comandante rubro-negro definiu a equipe titular e convocou os jogadores que viajaram para a capital cearense.

O volante Amaral e o atacante Vander voltam após serem cortados do jogo contra o América-MG por indisciplina - chegaram atrasados duas vezes nos treinamentos durante a semana da partida. O goleiro Fernando Miguel, recuperado de contusão, volta a assumir a meta rubro-negra contra o Vovô.

Mancini comandou treino leve nesta sexta, apenas de finalização. Após a atividade, ele concedeu entrevista coletiva e revelou a escalação do time que enfrenta o Ceará.

"O time está definido, é o mesmo que tem jogado, apenas com a entrada do Rogério e saída do Flávio. O Rhayner passa a jogar mais no meio campo. Aos poucos, estou sentido a necessidade de o Vitória ter um time mais rápido, com mais velocidade, que surpreenda mais. Com a entrada do Rogério, a equipe fica mais ofensiva", disse o treinador do Leão.

O Vitória embarcou para Fortaleza na tarde desta sexta. A equipe entra em campo com Fernando Miguel; Diego Renan, Diogo Mateus, Guilherme Mattis e Ramon; Marcelo Mattos, Escudero, Rhayner, Pedro Ken; Elton e Rogério.

