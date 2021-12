Vitória está definido para enfrentar o América-MG

O Vitória encerrou, na manhã desta sexta-feira, 31, a preparação para encarar o América-MG, sábado, 1º, às 16h30, no Estádio do Barradão, pela 16ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O capitão e maestro da equipe, Escudero, treinou separado, dando voltas ao redor do campo, enquanto os companheiros fizeram treino em espaço reduzido.

"Escudero estava um pouco dolorido, em função desses últimos dois jogos, e a gente achou melhor que ele não fosse a campo no treino", disse o técnico Vagner Mancini, em entrevista coletiva após a atividade desta sexta. Mesmo com a ausência no treinamento com o grupo, o argentino está garantido para a partida contra a equipe mineira.

O comandante rubro-negro também definiu o time que joga contra o América-MG. Na atividade, a única novidade entre os titulares foi a presença do volante Marcelo Mattos, que entra no lugar de Amaral, vetado da partida pela comissão técnica por motivos disciplinares. Ele e o atacante Vander chegaram atrasados no treino duas vezes durante a semana e não ficam nem no banco de reservas.

Contando com o apoio da torcida, a equipe rubro-negra tem mais uma chance de assumir a liderança da Série B do Brasileirão. Além disso, o Coelho é um concorrente direto do Leão na disputa pelo acesso à elite do futebol brasileiro. Segundo Mancini, "ganhar de uma equipe que também está no G-4 te dá a chance de se distanciar dos demais".

O Vitória deve entrar em campo com Júnior Gatito; Diogo Mateus, Diego Renan, Ramon e Guilherme Mattis; Marcelo Mattos, Flávio, Pedro Ken e Escudero; Rhayner e Elton.

