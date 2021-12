Vitória está a um passo da final do Brasileiro Sub-23

Hoje é um dia de decisão para o Esporte Clube Vitória. Isso porque nesta quinta-feira, 8, o Leão da Barra irá enfrentar o Internacional pelo segundo e determinante jogo da semifinal do Campeonato Brasileiro de Aspirantes Sub-23. A partida acontecerá no Barradão, às 16h (horário de Brasília). A entrada será mediante a 1 kg de alimento não perecível.

No jogo de ida em Porto Alegre, o time rubro-negro venceu, de virada, os gaúchos por 2 a 1, garantindo, assim, uma boa vantagem para o jogo de volta. Com um empate, o Leão já garante a vaga na grande final. A derrota por um gol de diferença leva a disputa para os pênaltis.

Com João Burse efetivado no time profissional, Marcos Carvalho, que era assistente técnico de Burse, assume o comandante do elenco, que terá a volta de Eron, Léo Xavier e Cedric, que estavam no profissional, e também terá a presença de Ruan Renato, suspenso na equipe principal com três cartões amarelos.

O São Paulo já garantiu presença na decisão. O clube paulista eliminou o Coritiba na outra semifinal e conseguiu a vaga. Os jogos da grande final estão previstos para acontecer nos dias 11 e 18 deste mês.

Ao Portal A TARDE, o lateral-esquerdo Mateus Rodrigues contou sobre os sentimentos antes da grande partida: "As expectativas são as melhores possíveis, de fazer um excelente jogo, de ajudar minha equipe da melhor forma. Claro que sabemos que vai ser um jogo difícil, mas vamos dar o nosso melhor pra sairmos vencedores".

Mateus também contou que deseja que a torcida compareça ao jogo e reforcem o apoio até o apito final do árbitro. Porém, o atleta também sabe a importância dele e dos colegas depositarem toda a dedicação em campo.

"Time muito bom, que mantém a todo momento a posse de bola, procurando as diagonais. Preparados já estamos, é preciso só entrarmos compactados, focados, concentrados na partida. Não vamos dar espaços para eles atacarem", afirma.

Em relação a Marcos, assumindo como técnico, o lateral-esquerdo também não esconde suas expectativas: "Ter Marcos no comando não muda muito, o conceito e a proposta são os mesmos [de Burse]. E ele tem a minha confiança e do grupo todo".

Além de estar no time rubro-negro, Mateus também foi convocado por Carlos Amadeu para passar por um período de preparação da Seleção Brasileira Sub-20.

