Vitória espera um ano mais promissor dos pratas da casa

O Vitória se tornou reconhecido como celeiro de talentos com exemplos como Dida, Alex Alves, Bebeto, Vampeta e David Luiz. Entretanto, nas últimas duas temporadas, a safra não confirmou a fama do clube. Em 2015, revelações que não renderam e novas esperanças buscam desempenho mais satisfatório.

Dos 30 jogadores disponíveis ao técnico Ricardo Drubscky, 18 são revelações da base, o que corresponde a 60%.

Alguns deles ainda lutam para sair da condição de promessa, como o lateral direito Romário, de 21 anos. Em 2011, ele apareceu entre os profissionais no primeiro semestre como uma das revelações do Baianão. Porém, após cirurgia num dos joelhos, perdeu espaço. Foi operado, chegou a brigar com o Leão na justiça, tentando uma rescisão, mas, no ano passado, acabou voltando.

"Minha vida no Vitória foi uma novela. Cometi erros, me machuquei e acabei não mostrando para o torcedor meu potencial. Porém me sinto maduro e acho que aprendi com tudo isso. Estou pronto para, neste ano, mostrar que posso ser aquela promessa que todos esperavam se destacar no clube", garantiu Romário.

'Ano da superação'

Revelado em 2012, o meia-atacante Willie, de 21, destacou-se no acesso à Série A e foi emprestado ao Vasco e agradou. Porém, quando retornou, não teve o mesmo brilho. "Creio que este seja o ano da superação. Tanto do Vitória quanto minha. Podem esperar um Willie diferente", prometeu.

A temporada passada pode ter sido a mais frustrante para os pratas da casa. No primeiro semestre, os volantes José Wellison, Marcelo, Gabriel Soares e Edson Magal, o zagueiro Matheus Salustiano, o lateral esquerdo Euller, o versátil Mauri e o meia-atacante Leilson enchiam de espectativa a nova geração. Porém, só Wellison terminou o ano entre os titulares. Algumas revelações já começam 2015 fora dos planos: Magal, o meia Felipe e os laterais Dimas e Iuri.

Novatos

Além dos renegados, à procura de chance, recém-promovidos renovam a esperança de dias melhores. Alguns possuem curiosidades, como Guilherme, que, apesar de lateral direito, foi o artilheiro do Leão na Copa São Paulo-2014. É que ele atua também como atacante.

O zagueiro Maracás, ex-Bahia, e os meias David e Wellington foram destaques na última Copa do Brasil Sub-20.

