Vitória espera casa cheia para o duelo diante do Santa Cruz

Melhor ataque, clube com o melhor aproveitamento fora de casa e líder da Segundona. Quase tudo perfeito para o Vitória. Quase... Para um time no topo da tabela e que pode terminar nesta sexta-feira, 14, como campeão simbólico do primeiro turno, contra o Santa Cruz, no Barradão, um detalhe incomoda: sua torcida.

Após um primeiro semestre lamentável, a boa campanha na Série B ainda não comoveu o torcedor, apesar dos apelos para que o estádio rubro-negro vire um caldeirão às 19h. Em nove jogos lá, a média de público não ultrapassou os 8.359 pagantes, marca inferior às do Sampaio Corrêa (8.818), do Santa Cruz (12.059) e do lanterna Ceará (15.965). Se a colocação na Segunda Divisão dependesse apenas do comparecimento do torcedor, o Vitória seria apenas sexto colocado.

Seu maior público na competição não poderia ser em outro jogo: o Ba-Vi. E, mesmo assim, ficou abaixo do esperado. O clássico só foi a décima partida com mais espectadores nesta Série B, com 20.945 pagantes. Fora ele, a mais numerosa presença de torcedores do Vitória aconteceu no confronto anterior, no empate de 1 a 1 com o América-MG, com 11.304 ingressos vendidos, só o 23º melhor público neste campeonato.

Apelos

Há torcedores querendo mudar esse quadro acanhado. Desde o triunfo de 2 a 0 sobre o Luverdense na terça-feira, eles apelam para as redes sociais, convocando os menos assíduos. E recomendam que a torcida baixe no celular um programa que usa o flash do aparelho para fazer um efeito especial na arquibancada.

Os atletas do Vitória também resolveram conclamar a turma que está incrédula com a boa fase. O zagueiro Guilherme Mattis e o lateral Diego Renan gravaram vídeo para pedir um Barradão lotado.

O capitão Escudero prometeu retribuir o apoio. "Depois de dois empates em casa, viajamos para dois jogos fora, nos superamos, trouxemos os seis pontos e a liderança. Vamos dar mais que 100% para mantermos a liderança. A energia extra vai vir da arquibancada do Barradão. Tenho certeza que os rubro-negros estarão juntos com a gente nesse momento", afirmou.

Nas bilheterias, porém, o movimento não é nada animador. Até a quinta, 13, só 3.500 ingressos foram vendidos. "Não tem desculpa. Quero que o torcedor escute isso. Faz diferença grande ter a torcida ao nosso lado. Sabemos das dificuldades, a gente entende, mas, em um momento como esse, é fundamental. Convoco a torcida para comparecer e empurrar o Vitória", disse o técnico Vagner Mancini.

Escalação indefinida

A sequência de dois jogos como visitante comprometeu a preparação do Vitória para esta sexta. A delegação só chegou a Salvador no fim da noite de quarta, 12, e o técnico Vagner Mancini não conseguiu aprontar o time para enfrentar o Santa Cruz. Duas dúvidas tiram seu sono: sobre o meia Pedro Ken e o atacante Rogério.

Ambos não treinaram ontem com o time, cada um por um motivo diferente. Pedro Ken sofreu uma entorse no tornozelo direito e ficou em tratamento intensivo. Caso não jogue, Flávio deve substituí-lo, porém, Jorge Wagner, Pereira e David não estão descartados e podem surpreender.

Para a ausência de Rogério, há diversas razões. Nos bastidores, sua possível ida para o São Paulo seria a causa principal. Porém, a assessoria do Leão garante que ele foi apenas poupado do treino e se exercitou na academia. Sei nome consta na lista de relacionados para o duelo.

No treinamento desta quinta, Mancini escalou o time titular com 12 atletas, incluindo os 'coringas' Flávio, David e Pereira. Temendo mais uma retranca, ele trabalhou jogadas ensaiadas e de bola parada.

