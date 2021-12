Vitória espera casa cheia na decisão contra o Vasco

Além de evoluir em alguns detalhes em campo, o Vitória precisa melhorar num fator importante para conseguir botar moral na decisão de quinta-feira, 16, contra o Vasco, pela Copa do Brasil: o público do Barradão.

Por enquanto, a média de torcedores rubro-negros que compareceram ao estádio foi tímida: 5.784 pagantes por jogo. O total é de 40.490 em todas as sete partidas realizadas no Barradão.

A presença do sócio-torcedor tem sido importante para encher o Barradão. Para se ter ideia, no Campeonato Baiano, torneio em que o time menos levou público ao estádio, do total de 14.201 pagantes, 8.226 eram do programa Sou Mais Vitória, média de 57,9%.

Para o duelo desta quinta, primeira decisão no Barradão em 2017, a assessoria de imprensa divulgou que 2.656 ingressos foram vendidos até a tarde desta terça, 14. Isso sem contabilizar as entradas dos sócios-torcedores, que ficam numa média de 3 mil pessoas por partida.

Casa cheia

A expectativa é que o duelo atraia o melhor público da temporada até agora – a maior marca registrada foi de 8.006 pagantes, no primeiro confronto oficial do ano, contra o Sergipe, pelo Nordestão.

E o torcedor tem motivos para ir ao Barradão: graças ao empate por 1 a 1 com o Vasco em pleno São Januário, o Vitória só precisa de um empate sem gols para avançar à próxima fase da Copa do Brasil.

Caso o empate por 1 a 1 se repita, a decisão será por pênaltis. Além do 0 a 0, o Vitória também se classifica se vencer o jogo de volta por qualquer placar. O Vasco passa de fase com empate a partir de 2 a 2 ou se vencer a partida.

Autor do gol do Vitória no último jogo, contra o Botafogo-PB, Alan Costa acredita que o Vitória só tem a ganhar com um aumento no público.

“O torcedor é muito importante. É o fator casa, o coração do time. Acho importante o torcedor vir ao estádio. Acredito que nesse jogo deve aumentar ou dobrar a torcida. Quando a gente vai jogar fora, sente como a torcida está apoiando. A gente gosta que o nosso torcedor também venha a campo, é muito importante”, disse o zagueiro.

O jogador prometeu uma boa exibição contra o Cruzmaltino. “A postura deles é vir para cima, como foi a nossa jogando lá. Eles precisando do resultado não vai ser diferente. Vamos para cima do Vasco buscando vencer”, garantiu.

Para se certificar que o resultado seja positivo para o Vitória, o técnico Argel Fucks fez questão de treinar pênaltis, quesito no qual o Leão tem deixado a desejar.

Treino na Toca tem presença de Fred

Desfalque nos últimos três jogos por conta de um problema no tornozelo, o zagueiro Fred participou normalmente do trabalho técnico desta terça no Barradão.

Outro que marcou presença foi o atacante Paulinho, fora do duelo com o Botafogo-PB devido a um trauma no joelho.

