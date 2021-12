Vitória esconde treino e faz mistério antes de pegar o Bugre

Com os portões fechados, o Vitória treinou na manhã desta quarta-feira, 11, na Toca do Leão, visando o duelo diante do Guarani, na Arena Fonte Nova. O jogo será realizado no sábado, 14, às 16h30, válido pela 22ª rodada da Série B do Brasileirão.

Após atividade na academia do clube, o técnico Carlos Amadeu promoveu um trabalho tático com o elenco em campo. O grupo também realizou uma movimentação de organização ofensiva e defensiva. Felipe Gedoz e Baraka ainda treinaram cobranças de faltas.

Recuperado de lesão muscular, o lateral-direito Van participou normalmente do treinamento. No entanto, a baixa do dia ficou por conta do zagueiro Ramon, que, após desconforto na panturrilha, deixou o campo na terça e não desceu nesta manhã.

Segundo a assessoria do Leão. o médico do clube Rodrigo Vasco da Gama avaliou o atleta e disse não ser "nada significativo". O elenco volta a treinar na manhã desta quinta, 12, também com os portões fechados.

Novos planos

Após anunciar a mudança de mando de campo, do Barradão para a Arena Fonte Nova, o Vitória emitiu um comunicado nesta quarta, esclarecendo sobre o acesso ao estádio e os benefícios para os sócio-torcedores.

Por meio do site oficial, o Leão explicou que é na partida contra o Atlético-GO, no próximo dia 24, quando o clube passará a comercializar novos planos para "compatibilizar sua oferta à setorização da Arena Fonte Nova".

Por fim, a assessoria do Rubro-Negro informou que, por falta de compatibilidade nas datas, as partidas contra o Londrina e Coritiba - marcadas para 18/10 e 30/11, respectivamente - serão disputados no Barradão.

