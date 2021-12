Vitória esconde titulares, mas goleia em jogo-treino

Um só Vitória, mas duas equipes. Nenhuma delas com status de titular. No primeiro jogo-treino do ano, na manhã deste domingo, 11, diante do Leônico, na Toca do Leão, o técnico Ricardo Drubscky resolveu montar dois times distintos, procurando deixar um equilíbrio entre ambos. No final, triunfo por 6 a 0, com os louros indo para a formação do segundo tempo, que anotou cinco gols.

Para Drubscky, a intenção não era definir titulares, tampouco reservas. O importante foi observar cada atleta, sem rotulá-los. "Definir a titularidade tão cedo pode castrar promessas. Fica um clima ruim, do tipo: 'este tem perfil de titular, aquele não'. Aqui, todos têm a mesma chance. É até um alerta que deixo: faço poucos treinos entre titulares e reservas", revelou.

A primeira equipe foi formada com Gustavo, Guilherme, Kadu, Maracás e Mansur; José Wellison, Gabriel Soares, Leilson e Escudero; Willie e Neto Baiano. Apesar de ter sido pouco exigido, o time demonstrou a mesma deficiência do Vitória de 2014: a falta de poder ofensivo. Neto Baiano, claramente sem ritmo, ficou na bronca por mal ter recebido bola.

A primeira formação teve até um bom meio-campo, que trocava passes com entrosamento. Porém, o único gol do período foi contra, do zagueiro Alan, que desviou um chute despretensioso de Mansur.

Ritmo e velocidade

Dos 11 chutes do Vitória na etapa, 10 passaram longe da meta. A exceção foi a bomba na trave de Vander, que substituiu Escudero, poupado. O meia-atacante, recentemente reintegrado ao elenco, foi o único a participar das duas equipes e demonstrou grande motivação.

No segundo tempo, entrou em ação a formação que mais agradou, não pela técnica, mas pelo preparo físico. Mais veloz, o Vitória voltou para o jogo com Fernando Miguel, Nino, Ednei, Saimon e Euller; Amaral, Marcelo, Mauri e Wellington; Rogério e Vander. O Leônico também retornou modificado, mas manteve a defesa dos primeiros 45 minutos.

Diante de um time rápido, o Leônico, que já não demonstrava perigo algum, se viu encurralado e sem conseguir deter as jogadas de velocidade pelos lados do campo. Os laterais Nino e Euller, além do atacante Rogério, mostraram ter mantido a forma nas férias. Euller e Rogério fizeram dois gols cada. Vander completou a goleada.

"Fizemos duas equipes equiparadas para dar equilíbrio em ambos os tempos. O resultado foi muito bom. Não gosto de fechar a primeira semana sem um jogo-treino e acho que o placar nem importou. Mais importante foi a movimentação num sol a pino de 11 horas. Não houve relaxamento hora nenhuma", completou Drubscky.

Enquanto isso, Da Silva, meia do Leônico, pedia um favor à imprensa: "Não dava para colocar apenas o resultado do primeiro tempo, não?".

<GALERIA ID=19779/>

adblock ativo