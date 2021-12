Vitória escolhe novo conselho deliberativo; acompanhe

Desde as 11h desta quinta-feira, 15, torcedores associados, jogadores e dirigentes do Vitória estão no Barradão, na Via Regional, para escolher quem comandará o Leão nos próximos três anos. A votação vai até as 21h desta quinta, quando se saberá quem será o presidente do time pelo próximo triênio.

Os sócios com mais de 18 meses, incluindo aqueles do programa Sou Mais Vitória, são os aptos a votar.

Um dos grupos concorrentes é o 'Vitória Cada Vez Mais Forte', que apoia a reeleição de Raimundo Viana. Outro é o 'Vitória de Todos Nós', formado por dissidentes da situação e que terá como presidente Ricardo David, diretor de planejamento do clube de dezembro de 2013 a novembro de 2014 e diretor de marketing de novembro de 2014 a outubro de 2015.

O grupo 'Vitória do Torcedor', por sua vez, tem um histórico de oposição e colocará na presidência Ivã de Almeida, candidato derrotado por Viana em março de 2015 na ocasião de eleição para completar o mandato de Carlos Falcão, que havia renunciado. Já o 'Vitória Gigante' empossará Paulo Carneiro, que voltaria após comandar o clube entre 1991 e 2005.

Raimundo Viana

O atual presidente e candidato à reeleição Raimundo Viana fala que está deixando um clube todo estruturado para o próximo presidente. [Ouça]

Vários jogadores se encontram no Barradão dando apoio às chapas. Adoilson, Fernando, Paulo Isidoro, Pichetti, Eloy, Dao e Júnior fazem boca de urna para a chapa "Vitória Gigante", representada por Paulo Carneiro.

Júnior

O ex-jogador Júnior fala sobre o seu apoio a Paulo Carneiro. "Há muito tempo o Vitória não faz um time bom, a administração deixa muito a desejar. E quando cheguei aqui em 1992, o Vitória era outro, com Paulo Carneiro o time disputava títulos". [Ouça]

Christóvão Rios

Christóvão Rios, candidato à presidência do Conselho Deliberativo da chapa "Vitória de Todos Nós', está confiante com o triunfo nesta quinta. Ele ressalta, também, que vai abrir o clube para o torcedor. "Nós vamos abrir o clube. Vamos ter um comitê do torcedor que vai assistir a reuniões do conselho e logo em seguida se dirigirá ao ouvidor do clube, mostrando suas ideias, suas sugestões. Nós vamos aproveitar isso". [Ouça]

Paulo Catharino

Candidato à presidência do Conselho Deliberativo pela chapa "Vitória do Torcedor", Paulo Catharino fala que a chapa pretende democratizar o time. "Nossa chapa é formada por 91% de pessoas que nunca foram conselheiros, a gente tá dando oportunidade para que essas pessoas possam contribuir com o clube. Temos um projeto muito profissional para galgar títulos", [Ouça]

Vanderson 'Pitbull'

O ex-jogador do Vitória Vanderson "Pitbull", que hoje trabalha nas categorias de base do Paysandu, em Belém do Pará, está na eleição e demostrou apoio ao candidato Ricardo Davi, da chapa "Vitória de Todos Nós". "Tô apoiando David porque eu particularmente conheci, ele apresentou as ideiais pra mim e eu confiei nele. Independente de quem ganhar a candidatura, que seja pro bem do Vitória", disse. O jogador demonstrou também o desejo de voltar a trabalhar no clube, independente de quem seja o vencedor. [Ouça]

Paulo Carneiro

Candidato à presidência pela chapa Vitória Gigante, Paulo Carneiro fala sobre a formação de última hora da chapa e disse também que a chapa é da torcida. "Essa chapa é da torcida. É a única. A outra é 'fake', tá cheia de gente da antiga gestão, sindicalista, pessoas que não estão sentados na arquibancada normalmente, então essa é a chapa da torcida. Infelizmente, o torcedor ainda não está consciente da sua necessidade de se tornar sócio. A gente formou a chapa rápido, agora o colégio eleitoral é muito pequeno, então é imprevisível". [Ouça]

Ivã de Almeida

O candidato à presidência do clube pela chapa "Vitória do Torcedor", Ivã de Almeida acredita na democratização do clube, no fortalecimento do time titular e da base. "Nós temos a plataforma realmente revolucionária pro clube, que é a plataforma de democratização, fortalecimento do futebol e da base. Não basta gastar R$ 7 milhões e não ter resultado no time de cima", conta. [Ouça]

