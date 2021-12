Vitória escapa da derrota e permanece na vice-liderança

O Vitória desperdiçou uma ótima chance de assumir a liderança da Série B do Brasileirão. Em jogo no Barradão, na tarde deste sábado, 1°, o rubro-negro jogou mal e apenas conseguiu um empate de 1x1 com o América-MG.

Com dificuldades para fugir da forte marcação do time mineiro, o Leão escapou da derrota no finalzinho do segundo tempo, com gol de empate marcado pelo atacante Rogério, quando o relógio já marcava 42 minutos. O resultado colocou o rubro-negro na vice-liderança do campeonato, com 28 pontos. Dois a menos do líder Botafogo - que enfrentou o Luverdense também neste sábado.

Depois dessa disputa, o Vitória terá alguns dias de descanso. O time de Vagner Mancini só voltará a campo no próximo sábado, 8, onde enfrentará o Ceará, no Castelão, às 16h30. Enquanto o América-MG recebe o Paraná na terça-feira, no Independência.

Jefferson Domingos

O jogo

No primeiro tempo o América-MG teve um desempenho melhor que o Leão. Aproveitou os erros de passes do Vitória e criou as melhores oportunidades da etapa inicial. O Coelho abusou de perder gols frente a frente de Gatito Fernández - os atacantes Rubens e Robertinho desperdiçaram chances preciosas. O Vitória sofreu para fugir da forte marcação do adversário e arriscou diversos chutes de fora da área, mas sem oferecer perigo para o goleiro João Ricardo. A melhor chance do Leão foi em voleio de Elton após cobrança de escanteio de Escudero, mas a bola passou por cima.

O Vitória começou o segundo tempo com uma postura diferente. Com Rogério no lugar de Flávio, o time de Vagner Mancini tentou pressionar o adversário, e poderia ter aberto o placar logo aos três minutos. Diego Renan lançou, o zagueiro Alisson furou, e Elton de cara para o gol, escorregou, e não conseguiu finalizar. Depois, o América-MG equilibrou o jogo, e voltou a dificultar as coisas para o rubro-negro.

Aos 23 minutos, Xavier tabelou com Leandro Guerreiro e foi puxado dentro da área. Pênalti! Na cobrança, Marcelo Toscano bateu com categoria no canto direito, sem chances para Gatito Fernández. O Vitória sentiu o gol, e não conseguiu mais assustar o América-MG. Porém, aos 41 minutos, o zagueiro Alisson falhou mais uma vez, e a bola sobrou para Rogério, livre, invadir a área e bater na saída do goleiro para empatar o jogo.

