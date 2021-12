Vitória envia proposta e espera pelo 'sim' de Escudero

A boa notícia do dia para o torcedor rubro-negro pode ser a renovação do contrato de Escudero. O Vitória vive a expectativa de receber o 'sim' do meia argentino à proposta enviada nesta quinta-feira, 17, para selar o tão aguardado acordo após algumas divergências financeiras.

Em situação semelhante à de Gatito Fernandez, o Leão reconhece uma dívida de R$ 500 mil da época da contratação de Escudero, em janeiro de 2013. Além de não abrir mão de receber imediatamente o que lhe era devido, o atleta vinha negociando um aumento salarial nas últimas semanas.

Na sexta passada, o vice-presidente do Vitória, Manoel Matos, declarou que "era prioridade do clube a renovação de Escudero e que o Vitória faria um esforço enorme para isso. Assim como Escudero estava ciente de que teria de abrir mão de algo".

Nesta quinta, 17, Matos informou: "Avançamos na negociação e acabamos de enviar uma proposta oficial por escrito a ele. É maior do que a anterior e apresenta uma solução para a quitação da dívida. Aguardamos a resposta amanhã (quinta-feira) e confio que finalmente chegaremos ao acordo".

Além de Escudero e Gatito Fernández, o Leão negocia a renovação do lateral Diego Renan, do volante Amaral e do meia Pedro Ken, titulares na campanha do acesso. Rhayner também interessava, mas acertou com a Ponte Preta e deixou o clube. Seu parceiro de ataque, Élton, tem propostas do exterior e deve seguir o mesmo caminho.

